Безпека на дорогах | Кворум ч. 2

Частина 2

Стан доріг: чи дійсно все так погано?

Покарання та обмеження

Гості: Голова ГО "Національна платформа безпеки руху" Олексій Павловський, керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов, депутат Київради, член постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами Сергій Майзель, правозахисник Едуард Багіров, юрист Центру демократії та верховенства права Петро Король.