Безпека на дорогах | Кворум ч. 2

Безпека на дорогах | Кворум ч. 296Читати матеріал російською
Частина 2
Стан доріг: чи дійсно все так погано?
Покарання та обмеження
Гості: Голова ГО "Національна платформа безпеки руху" Олексій Павловський, керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов, депутат Київради, член постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами Сергій Майзель, правозахисник Едуард Багіров, юрист Центру демократії та верховенства права Петро Король.
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