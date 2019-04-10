Без шансів на імпічмент: чому відсторонення президента залишається тільки в теорії

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко зазначив, що процедура розпуску і оголошення перевиборів парламенту можлива, але оголошення президенту імпічменту не грозить через те, складність реалізації статті 111 Конституції України. За його словам, ухвалення будь-якого, навіть самого ідеального закону не допоможе через те, що закон не повинен суперечити Конституції.

Він підкреслив, за змінити цієї самої статті 111 Конституції України, повинні проголосувати 300 депутатів у парламенті, а президентська фракція буде здатна заблокувати навіть останнє голосування.

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