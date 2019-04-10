МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Без шансів на імпічмент: чому відсторонення президента залишається тільки в теорії

30Читати матеріал російською

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко зазначив, що процедура розпуску і оголошення перевиборів парламенту можлива, але оголошення президенту імпічменту не грозить через те, складність реалізації статті 111 Конституції України. За його словам, ухвалення будь-якого, навіть самого ідеального закону не допоможе через те, що закон не повинен суперечити Конституції.

Він підкреслив, за змінити цієї самої статті 111 Конституції України, повинні проголосувати 300 депутатів у парламенті, а президентська фракція буде здатна заблокувати навіть останнє голосування.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Богдан Бондаренко

Новини

Всі новини