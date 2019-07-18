Без комірного: названа ще одна категорія, яку слід звільнити від комуналки

Економіст Євгена Невмержицького прокоментував ініціативу президента Володимира Зеленського скасування комірного для людей похилого віку.

За його словами, Україна має великий потенціал, аби скасувати оплату комунальних послуг пенсіонерами віком від 70 років. Цей потенціал, на його думку, полягає в тому, щоб змінити корупційну модель функціонування ЖКХ, збалансувати тарифи і відсоткові ставки. Це, на переконання економіста, дасть можливість економіці працювати.

Якщо це вдасться збалансувати, економіка України, за словами економіста, може вирівнятися з Європейською. Проте, головною умовою він вважає дотримання усіх параметрів, на шляху до покращення економіки, що дозволить вже цього року запровадити ідею щодо скасування виплат комунальних послуг не тільки для пенсіонерів, а й для тих, хто не взмозі платити по тарифам.

Він зазначив, що наразі найголовнішою проблемою є державні структури, які розподілені між сферами впливу. Тому економіка критично неефективна, через що Україна залишається найбіднішою країною Європи, підкреслив він.

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