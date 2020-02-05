Батьківщину-Мати декомунізують: голова інституту національної пам'яті

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував процес декомунізації в Україні та висловився із приводу демонтажу радянської символіки із Батьківщини-Матері.

"Перше, що треба сказати - це можливо. Більше того, це повинно бути зроблено за законом про засудження комуністичного режиму. Це є ряд процедур і юридичних, і технічних, які потрібно виконати. Тут потрібно менше хайпитися, так само як з героями. Це просто потрібно зробити", - заявив Дробович.

Він пообіцяв зняти герб Радянського Союзу зі щита Батьківщини-Матері до кінця своєї каденції.

Також гість висловився із приводу перейменування міст та вулиць, а також чи варто залишати звання місто-герой в Україні.

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