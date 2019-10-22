Батальйон ''Азов'' жорстко відповів Сполученим Штатам Америки

Внесення українського батальйону "Азов" до списку терористів є інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку.

Про це заявила пресслужба "Азову" у відповідь на звернення конгресменів США. Бійці зазначили, що своєю службою заслужили повагу мільйонів українців, зокрема й тих, хто проживає за межами України.

"Саме "Азов" у 2014 році звільнив Маріуполь, у 2015 – здійснив успішний Павлопіль-Широкінський наступ. З початку цього року до вересня ми несли службу на передовій ООС в районі Світлодарської дуги, де блискуче виконали не одну бойову операцію і нанесли ворогові незліченну кількість невиправних втрат. Своєю перемогою наш полк неодноразово доводив вірність Україні та українському народові і демонстрував свою готовність йти в бій за Батьківщину з метою повного знищення російського окупанта на нашій землі", – йдеться в повідомленні.

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