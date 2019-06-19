BARABANOVA: прем'єра нового кліпу на ObozTV

Українська співачка BARABANOVA відвідала ефір програми Бурчук Live на ObozTV і презентувала кліп на пісню "Кохати так ніжно".

Співачка розповіла, чи стежить вона за політикою, а також пояснила, чому вважає українських жінок найкращими.

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