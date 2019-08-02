Банківський стандарт IBAN: що варто знати

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував наслідки введення банківського стандарту IBAN.

Працівники банківсько сфери заспокоюють, що цей перехід жодним чином не позначиться на користувачах банківських послуг. Експерт наголосив, що перехід на такий стандарт є необхідною передумовою для інтеграції України у світовий банківський простір. Він оцінює цей перехід виключно позитивно, томущо, за словами експерта, тепер українці зможуть вільно перераховувати гроші на закордонні рахунки. Окрім того сама процедура перерахунку грошей значно спроститься.

За словами Несходовського, тепер не потрібно буде вводити безліч інформації та заповнювати різні поля для того, щоб зробити міжнародний переказ. Достатньо буде просто вказати номер рахунку, де вже зашита вся необхідна інформація.

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