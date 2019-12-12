Автошколи будуть нести відповідальність за своїх випускників

Заступник начальника головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував перевірки і відповідальність автошкіл в Україні.

"Відповідальність автошкіл за учня фактично запроваджена. Ми розробили інструкцію, яка проходить погодження в інших міністерствах України, якою передбачено моніторинг діяльності автошкіл та оцінювання викладачів. Тобто створюється рейтинг викладача, залежно від того, яким чином здав іспити його курсант. Якщо певна кількість курсантів здала іспити негативно з першого разу - рейтинг один, якщо з другого разу - рейтинг понижається. А коли рейтинг доходить до критичної відмітки, такий інструктор відправляється на переатестацію", - заявив Смольянінов.

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