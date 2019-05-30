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Автомобілістам запропонували відкласти паніку на пару днів: експерт пояснив, що відбувається на паливному ринку

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Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає що наразі очікування негативного розвитку подій на паливному ринку України не мають під собою підґрунтя. За його словами, навіть з огляду на те, що постачальники палива заявляють на наявність дозволів міністерства економічного розвитку РФ, яких, за словами експерта, ніхто не бачив.

Він наголосив, що сьогодні на паливному ринку дуже великі запаси всіх марок пального в тому числі й скрапленого газу і дизпалива і після 1 червня не має бути ніяких сюрпризів. Він запропонував не панікувати та почекати кілька днів, коли все стане відомо і можна буде казати, як саме надалі буде розвиватись ситуація.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, прес-служба Антимонопольного комітету України (АМКУ) повідомила, що роздрібні ціни на автомобільне пальне можуть зрости в Україні через набуття чинності з 1 червня 2019 року нових правил вивезення з Росії бензину, дизельного пального і скрапленого газу. Постачання буде можливе тільки за наявності дозволу, виданого міністерством економічного розвитку РФ.

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