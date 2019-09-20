Автомобілі на єврономерах розділять на дві групи: автоюрист

Автоюрист Денис Конюшко прокоментував змінити механізм для розмитнення машин на єврономерах.

Він зазначив, що не правильно було би критикувати нову ініціативу одразу. Чи запрацює вона, покаже практика та час. Щодо розділення, то автоюрист вважає, що розбиття автомобілів на старі та нові є абсолютно правильним. Саме таку градацію і мають ввести, відповідно до ініціатив.

Він вважає, що передбачити механізм компенсації з боку держави практично неможливо. Створення такого механізму автоюрист вважає логічним та правильним, але він не вірить у те, що такий механізм може бути створений.

Щодо застосування принципів розмежування на практиці, то експерт вважає, що на даний момент принципів у влади немає. Він прогнозує, що відповідно до року випуску авто буде поставлений той чи інший коефіцієнт для проведення розмитнення.

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