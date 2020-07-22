Авто зупинятимуть без причини: юрист оцінив ініціативу нардепів

Національній поліції хочуть надати право зупиняти авто без конкретної причини. Просто для профілактики або перевірки документів. Відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила у першому читанні.

В процесі перевірки представники поліції можуть знайти додаткові порушення, за які водію може бути виписаний штраф.

Раніше поліція мала право зупиняти водіїв тільки у випадку порушення Правил дорожнього руху. Ця норма була закріплена в законі "Про Національну поліцію".

Автоюрист Богдан Глядик в ефірі телеканалу Obozrevatel TV пояснив юридичний бік нововведення, що пропонується.

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