Аварія на Саксаганського призвела до дев'ятибальних заторів у Києві

Кореспондент ObozTV Юрій Пугач перебуває на місці надзвичайних подій на вулиці Саксаганського у Києві, де напередодні провалився асфальт та прорвало трубу із гарячою водою.

"Зараз я перебуваю безпосередньо на місці подій. Тут продовжують ліквідовувати наслідки прориву труби. Як ви бачите, дорога перекрита, жодна машина тут досі не проїхали. Та проїхати навіть із дуже великим бажанням і не вийшло би. Вулицю перерито та перекрито. Тут дуже багато техніки та комунальників. Вони працювали всю ніч. Як ви бачите, розрили яму ще більше. Наразі вони зварюють пошкоджені труби та намагаються їх обережно викопати, через те що поряд проходять кабелі елетропередач", - зазначив Юрій Пугач.

Він додав, що жителів сусідніх будинків одразу перепідключили до інших мереж водопостачання. У столиці на цю годину, за словами Пугача, фіксують дев'ятибальні затори.

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