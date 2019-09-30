Аукціони з видобутку бурштину виграватимуть власники банків: економіст

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда прокоментував програму дій уряду, яку напередодні схвалив Кабмін.

Якщо ми торкаємося проблем бурштину та грального бізнесу. то, на думку експерта, поки що бракує кінцевих даних для того, щоб дати предметну оцінку цим двом законопроектам. Проте, Свереда вбачає небезпеку у проведенні аукціонів щодо видобутку бурштину. За його словами, якщо ми підемо виключно шляхом аукціонів, тоді реальними власниками земель, на яких видобуватиметься бурштин, стануть компанії, які безпосередньо пов'язані із власниками банків.

"Тому що цих на аукціонах виграє той, хто запропонує найвищу ціну, і, в результаті, власники банків, які акумулюють гроші громадян, зможуть надавати найкращі пропозиції на аукціонах і виграватимуть їх постійно", - заявив Свереда.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!