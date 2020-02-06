Андрій Хливнюк в гостях у інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Співак, музикант Андрій Хливнюк став гостем прямого етеру ObozTV.

У гурту "Бумбокс" запланований тур на підтримку другої частини альбому "Таємний код: Рубікон".

Хливнюк розповів про два нових кліпи, які вийшли в рамках цього альбому

"Ми завжди мріяли про вечірки десь в ангарах", - зізнався музикант.

"Здвоєний кліп - це не наша вигадка, це робили і до нас, але ми вдячні режисерові за те, що допоміг реалізувати цю ідею", - зазначив Хливнюк.

Співак розповів про те, чому він пише пісні не лише українською мовою та про те, як ставиться до квотування на українських радіостанціях.

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