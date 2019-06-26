Анатолій Солов'яненко-молодший: батькові надсилали тонни листів і листівок

Коли знаменитий оперний співак Анатолій Солов'яненко вперше став відомим на Заході, шанувальники надслали йому тонни листів, проте першим західним гастролям артиста не судилося відбутися.

Про це розповів син співака, головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко-молодший.

"Ще на початку 60-х років, під час стажування в міланському театрі Ла-Скала, Анатолій Борисович взяв участь в конкурсі "Неаполь проти всіх". Тоді ще не було конкурсу "Сан-Ремо", не було "Євробачення", це був найбільший естрадний телеконкурс", – розповів Солов'яненко-молодший.

"Оцінювання відбувалося, люди надсилали листи і листівки. Був термін 3 або 4 місяці, коли ці листівки приймалися. На підтримку Анатолія Солов'яненка, який тоді нікому не був відомий, прийшло трохи більше 2 тонн листів і листівок. Він посів друге місце, нашу пісню тоді виконував. Йому було запропоновано як приз мільйонне турне по всьому світу, але Держконцерт заборонив йому виїзд", – зазначив він.

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