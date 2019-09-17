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17 вересня • оновлено в 17:41
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Амністія бойовиків спровокує самосуд: генерал ЗСУ

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Український генерал переконаний: якщо Україна ухвалить рішення про повну амністію бойовиків на Донбасі, це може спровокувати самосуд.

Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи вбивство бойовика "ДНР" Романа Джумаєва. "Це може послужити прикладом, такі випадки можуть бути", – допустив він.

Генерал нагадав про звірства терористів по відношенню до українських військовослужбовців і наголосив: подібні військові злочини не можуть залишатися безкарними. Формальною підставою для цього служить Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, ратифікована і Росією, і Україною. "Ми всі повинні її виконувати", – заявив він.

За його словами, "друга сторона цієї справи" полягає в тому, що вбивство Джумаєва може використовувати Росія "на передбачуваних переговорах у нормандському форматі". На думку Романенка, Кремль спробує довести, що "Україна не дотримується угод, а вбиває полонених".

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