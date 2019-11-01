Організатори скандального еротичного шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.1

Організатори та продюсери скандального заходу у прямому етері ObozTV розповіли про своє ереточне шоу "Вар'єте рояль".

"Я думаю, що потрібна психологічна стійкість", - прокоментував заборону на відвідування подібних шоу людям молодшим за 21 рік один з організаторів цього заходу Олексій Боголюбов.

"Коли чоловіки приходять зі своєю дружиною, і він хоче поаплодувати, і ти бачиш, як у нього ручки піднімаються, але він дивиться на свою дружину, і ручки опускаються", - пригадала поведінку публіки на своєму шоу організаторка проекту Катерина Тришина.

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