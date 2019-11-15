Алергія шкіри на холод: лікар розповіла, як запобігти проблемам зі здоров'ям
Дерматолог вищої категорії, професор Тетяна Святенко у прямому етері на ObozTV прокоментувала вплив холоду на шкіру людини.
"Шкіра не може не реагувати на холод, адже цей орган стоїть першим на кордоні із зовнішнім світом. Є люди з атопічною шкірою. В перекладі з грецької цей термін перекладається як "особлива шкіра". Така шкіра схильна до алергічних реакцій. Вона реагує на холод. Це синдром патологічної сухості шкіри. У людей із цим синдромом шкіра реагує на холод і стягується. Така шкіра в Україні у кожної четвертої дитини і кожного десятого дорослого. Схожа статистика притаманна і європейським державам. Це генетична схильність. Є так званий сімейний ген атопії, коли в одній родині наслідуються атопічні реакції, або полінози. Це загальний спільний ген. Треба спостерігати, коли шкіра подає такі симптоми і застосовувати емольєнти або зволожуючи засоби. Їх може прописати лікар-дерматолог або косметолог", - зазначила експертка.
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