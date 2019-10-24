Активність мозку позбавляє від депресії та продовжує життя: лікар-невролог

Лікар-невролог Юлія Івченко у прямому етері на ObozTV пояснила чи призводить надмірна активність мозку до його передчасного старіння.

"Я читала дослідження, в якому говорять, що виробляється спеціальний білок, і коли активність мозку менше, то білку виробляється менше, потім це дослідження проводилося також і на тваринах. Але достовірно сказати поки не можна. Активність мозку повинна бути. Якщо людина не працює, не розвивається, то сенс життя буде зменшуватись і бажання жити буде зменшуватись, і тому тривалість життя буде меншою. Буде більше схильність до депресивних станів, і це вплине негативно на здоров'я організму", - заявила Івченко

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