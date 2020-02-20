Активістка Революції Гідності пригадала трагічні події

Активістка Революції Гідності, координаторка Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала відзначення Дня Герої Небесної Сотні.

"Я дуже погано пам'ятаю ті дні. Я думаю, що для мене ці події були більш травматичними ніж подальша війна, на яку я поїхала. Це було травматичним не лише для мене, а і для багатьох інших людей. Ті події, ті жертви та готовність людей жертвувати собою заради своєї країни", - заявила Приймак.

Вона також висловилася із приводу того, чи була ця революція необхідною і чи не були її жертви даремними.

"Як би політики не намагалися в це влізти, це було і є рухом суспільства і це безцінно. Те, що люди почали усвідомлювати, що вони є рушієм якихось сил. У нас дуже розвинувся громадський сектор. Найбільший ідеал Майдану - це суспільна єдність та взаємодопомога", - додала активістка Революції Гідності.

Вона також висловила думку, що зараз революція в країні не на часі, і українцям зараз варто навчитися будувати власну державу, оскільки певний рівень свобод вони вже отримали.

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