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16 січня • оновлено в 14:22
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Адвокат пояснив важливість "закону Савченко", та чому його не можна скасовувати

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Адвокат Сергій Лапутько у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини, що в Україні звільнять небезпечних убивць за так званим "законом Савченко". Експерти вважають, що на свободу можуть вийти десятки небезпечних та жорстоких злочинців.

"Я, як захисник, як адвокат, вважаю, що необхідності у скасуванні цього закону немає. Поясню чому... В СІЗО часто знаходяться люди без вироку суду, люди не винуваті... Тут питання самого порядку виконання покарання. Чому держава не виконала всі вимоги закону і не дотримала доступу до швидкого правосуддя? Чому особа має 3,5 роки знаходитися в СІЗО? Тут питання до держави більше, а не до закону", - заявив адвокат.

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