МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

А ось і перший “неочікуванчик” | Альо, гараж! REBOOT #175

328

Та отож. Перші, найспритніші кандидати в кандидати, вже добігли до ЦВК, аби віддати документи на реєстрацію себе “у головнокомандувачі воюючою країни”. Сезон великої метушні, навколо найсмачнішого бюджетного крісла держави – офіційно оголошено відкритим. І одразу з’явилася перша несподіванка. Раптом з’ясувалося, що навіть така розпіарена нашим “диво-спікером&Company” декомунізація, на повірку виявилась гібридною...

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Гаражгараж обозревательАле гаражАлло Гараж Альо, гараж! REBOOTСимоненкоВиталій ШаповаловА ось і перший “неочікуванчик”КПУПарубійДекомунизацияВыборы ПрезидентаУкраїнаВыборы 2019

Новини

Всі новини