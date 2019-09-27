9 українців помирають через нестачу донорських органів щодня

Голова ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDONOR" Ірина Заславець прокоментувала сходження на Говерлу людей із трансплантованими органами.

Вона заявила, що всіх учасників було попереджено про складність підйому на Говерлу. Вчора всі вони зібрались на вокзалі, вирушили в дорогу. З кожного купе, в якому їдуть учасники, лунав сміх, вони активно спілкуються між собою.

"Є відчуттся щастя із самого відправлення. Ми хочемо сказати, що трансплантація - це шанс на повноцінне життя. Ця акція є дуже важливою, оскільки вона закликає суспільство підтримати трансплантацію в Україні. Щодня в Україні помирає 9 людей, від того, що не можуть отримати органи для трансплантації", - заявила Заславець.

За статистикою кожен Українець має більший ризик стати реципієнтом без шансів отримати донорський орган, ніж стати донором органів.

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