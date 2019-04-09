9 квітня Порєбрік News: Екс-регіонал-утікач пропонує заборонити вибори в Україні на 5 років

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Росії, заявив, що в Україні нібито можуть заборонити будь-які вибори на п'ять років.

Це станеться, якщо політична еліта країни здасть аналізи в незалежному антідоппінговому агентстві WADA. Своїми нетверезими фантазіями колаборант поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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