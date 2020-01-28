9,5 млн гривень або 7 років тюрми за пост в соцмережі: новий законопроєкт про ЗМІ

Медіаекспертка Тетяна Попова у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала новий законопроєкт про ЗМІ.

"Я сьогодні довго розмовляла із медіаюристом, якйи він допомагав писати законопроєкт. Він сказав, що із нього потрібно викидати 80%, оскільки вони суперечать Конституції України, цінностям ОБСЄ та ЄС. І ми вже маємо від них дуже негативні відгуки щодо цього законопроєкту. Не має бути розділення журналістів на правильих та неправильних. Ми говоримо про це постійно, але нас не чують. Уся ця ситуація з мінкультом шкодить іміджу усієї країни", - заявила медіаекспертка.

Вона також прокоментувала, як зміниться життя українців після прийняття нового законопроєкту про ЗМІ.

"Ми всі жили в Радянському Союзі, і ми знову у нього повернемося, але ще у гірших варіантах. У нас будуть соцмережі, в яких ніхто нічого не зможе писати, адже дописувача оштрафують на 9,5 млн гривень, або посадять на 7 років з третього разу", - додала експертка.

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