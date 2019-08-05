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5 серпня: огляд останніх новин спорту

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Гірники встановили рекорд України

17 розгромних перемог над "Карпатами". Донецький "Шахтар" вкотре обіграв львівський клуб із великим рахунком. Зустріч в Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 3:0. Саме цей успіх став рекордним для гірників. 10 серпня о 17:00 "Шахтар" гратиме із "Динамо" у Києві.

"Манчестер Сіті" виграв Суперкубок Англії

Городяни перемогли "Ліверпуль" у серії пенальті. Для України ця новина має особливий смак, адже "Манчестер Сіті" отримав цю перемогу завдяки українському футболісту Олександру Зінченку. Основний час матчу завершився із рахунком 1:1, і лише серія пенальті визначила переможців. Зінченко бив четвертим, голкіпер "Ліверпулю" торкнувся м'яча, але все одно гол був забитий. Остаточний рахунок зустрічі 5:4. Таким чином, "Манчестер Сіті" став першим англійським клубом за всю історію, якому вдалося виграти чотири англійські трофеї.

Українська збірна з баскетболу стала 9 на Чемпіонаті Європи

Юніорська чоловіча збірна України з баскетболу віком до 18 років зіграла заключний матч на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні "Б". Він відбувався у Румунії. У цьому матчі українці завдали поразки одноліткам з Бельгії із рахунком 65:57.

Збірна Росії зганьбилася на Московському турнірі

Росіяни поступились збірній Ірану із рахунком 84:91. Іранці стали переможцями цього турніру, здобувши 2 перемоги у 2-х матчах. Російські фани назвали гру своєї команди ганебною.

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