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3 липня: огляд останніх новин

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Лідери країн ЄС обрали кандидатів на ключові посади.

Наймолодша депутатка в історії Європарламенту.

Китай встановлює шпигунські програми на смартфони туристів.

Президент України Володимир Зеленський: На відбудову Донбасу необхідно понад 10 млрд. євро.

Асоціація водоканалів просить скликати РНБО через "воду Донбасу".

Зеленський заговорив про російську мову на Донбасі.

Коли відкриють рух на Шулявському мосту.

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