3 липня: огляд останніх новин

3 липня: огляд останніх новин37Читати матеріал російською
Лідери країн ЄС обрали кандидатів на ключові посади.
Наймолодша депутатка в історії Європарламенту.
Китай встановлює шпигунські програми на смартфони туристів.
Президент України Володимир Зеленський: На відбудову Донбасу необхідно понад 10 млрд. євро.
Асоціація водоканалів просить скликати РНБО через "воду Донбасу".
Зеленський заговорив про російську мову на Донбасі.
Коли відкриють рух на Шулявському мосту.
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