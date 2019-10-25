Виплата 400 тис гривень за 3 дитину реальна, якщо позбутися корупції: економіст

Економіст Євген Невмержицький у прямому етері ObozTV прокоментував реальність виплати 400 тисяч гривень, яку уряд обіцяє за кожну третю дитину.

"Це цілком нормальна, звичайна річ, яка необхідна для нашої країни. Це соціальний захист, який конче необхідний для нашої держави. У нас від'ємне сальдо, і націю потрібно рятувати. Захід реальний, а для того, щоб він був успішно забезпечений, потрібно відійти від корупційної моделі, чого не спостерігається. У нас більше 30% ВВП знаходиться у тіні. Це не стосується війни чи зовнішньої агресії, це суто українські внутрішні питання. Якщо лише на чверть скоротити цей обіг, то бюджет мав би зрости на 7%, що вже є більше тої суми, яка пропонується", - заявив економіст

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