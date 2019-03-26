26 березня Поребрик News: Гиркин-Стрєлков викрив у брехні екс-співробітника СБУ, який втік до Росії

Один із перших ватажків "ДНР" терорист Ігор Гіркін вибухнув гнівом через висловлювання колишнього працівника СБУ, перебіжчика і зрадника України Василя Прозорова.

За його словами, все сказане про нього є брехнею. Відповідне звернення з'явилося у "ВК".

Український чекіст-зрадник дав інтерв'ю російським ЗМІ, де, зокрема, повідомив про свою роль у порятунку Гіркіна і Бородая від удару по ним "Точкою-У" по готелю "Ліверпуль" в Донецьку, в якому, за словами Прозорова, перебували Гиркин і Бородай. Судячи з усього, зрадник був не в курсі, що Гіркін в Донецьку квартирував безпосередньо в будівлі СБУ, відведеній під військовий штаб терористів.

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