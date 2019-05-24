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24 травня Порєбрік News: в Росії образилися на НАТО за вимогу забратися з Криму

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У Держдумі РФ назвали вимогу глави Військового комітету НАТО Стюарта Піча про те, щоб Росія пішла з Криму, "безпрецедентною нахабністю".

Так на заклик повернути Україні півострів відреагував депутат від Севастополя Дмитро Бєлік, передає одне з російських пропагандистських видань.

"Безпрецедентне нахабство вимагати від Росії піти зі своєї території. Саме нахабство, напористість, демонстративна зневага до міжнародних законів і безпардонність на сьогоднішній день – ось фактори, на яких тримається Північноатлантичний альянс. Крим це наша земля", – висловився він.

Крім того, на думку депутата, гучну заяву в НАТО зробили через зміну глави української держави.

"Втім заява Стюарта Піча може виявитися всього лише реверансом у бік нового президента України. У принципі нічого нового, я впевнений, що Порошенко може поділитися із Зеленським своїм п'ятирічним досвідом "плідної" взаємодії з НАТО та іншими інститутами західної демократії. Вони люблять гучні заяви, але далі цього не йдуть", – заявив Бєлік.

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