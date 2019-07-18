"22 серпня зайці вийдуть зі своїх схованок – а тут мисливці": Олег Назаренко попередив "евробляхерів"

Що буде з "евробляхерамі" після 21 серпня?

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити законопроект, який би відтермінував штрафи для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією. Але глава Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко впевнений – ухвалити законопроект не встигнуть.

Назаренко закликає не вводити власників машин на єврономерах в оману: з 22 серпня їх почнуть штрафувати.

"Уявіть, якщо ми зараз оголосимо зайцям, що полювання на них заборонена. А насправді, 22 серпня зайці вийдуть зі своїх схованок – а тут мисливці. Ось ця істерія в ЗМІ, що штрафувати бляхерів ніхто не буде, що все відтермінували... Так би бляхери знали, що потрібно сховатися 22 серпня. А так вони виїдуть на дороги, і поліція їх почне штрафувати", – попереджає він.

Про те, чи існують хоч якісь способи відкласти запровадження штрафів – дізнайтеся з цього випуску Підсумків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!