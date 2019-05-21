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21 травня Порєбрік News: напад ідіосинкразії у представника РФ в ООН

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Рада безпеки ООН у понеділок, 20 травня, відмовилася розглядати запропонований Росією порядок денний щодо Закону України №5670-д"Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Проти цього виступили представники Франції, Великобританії, США, Німеччини, Бельгії та Польщі.

Зокрема, представник Франції Франсуа Делатр наголосив, що виступає проти порядку денного, запропонованого РФ саме в день інавгураціїновообраного президента України Володимира Зеленського.

Водночас він сказав, що питання російсько-української кризи загалом розглянути важливо, однак труднощі виникнуть із конструктивною дискусією.

У відповідь на це постпред Російської Федерації Василь Небензя зухвало заявив, що українсько-російського конфлікту нібито не існує, а є тільки конфлікт всередині України.

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