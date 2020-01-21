2020 рік в Україні пройде під знаком великого будівництва: представниця кабміну

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала нові законопроекти, які регулюватиму будівництво в Україні у 2020 році.

"Три законопроекти, про які йшла мова раніше, вже стали законами. А взагалі у ВР ще зараеєстровано до п'яти законопроектів, які матимуть відношення до будівельної галузі. Будівництво здатне витягувати економіку на зовсім новий рівень. Я сподіваюсь, що цей рік у нас пройде під знаком великого будівництва. Про це неодноразово говорив і президент Зеленський", - заявила Шуляк.

За її словами, без змін законодавства сучасне будівництво не є можливим, саме тому депутати підготували та внесли необхідні зміни на розгляд ВР.

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