2020 рік в Україні пройде під знаком великого будівництва: представниця кабміну
Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.
Вона прокоментувала нові законопроекти, які регулюватиму будівництво в Україні у 2020 році.
"Три законопроекти, про які йшла мова раніше, вже стали законами. А взагалі у ВР ще зараеєстровано до п'яти законопроектів, які матимуть відношення до будівельної галузі. Будівництво здатне витягувати економіку на зовсім новий рівень. Я сподіваюсь, що цей рік у нас пройде під знаком великого будівництва. Про це неодноразово говорив і президент Зеленський", - заявила Шуляк.
За її словами, без змін законодавства сучасне будівництво не є можливим, саме тому депутати підготували та внесли необхідні зміни на розгляд ВР.
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