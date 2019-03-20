20 березня Поребрик News: нове скрєпне фіаско Росії

Російська космічна програма, предмет особливої гордості для росіян і невичерпного джерела їдких сатиричних жартів і глузувань, знову виправдала очікування і в черговий раз ... зганьбитися.

Багатоцільовий лабораторний модуль "Наука" для МКС після завершення ремонту втратить ключову функцію, завдяки якій він міг би стати основою Російської національної орбітальної станції. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.

Відзначається, що рішення замінити в ньому паливні баки. "Однак нові не розраховані на багаторазове використання, вони одноразові. Таким чином, заміна дозволить модулю після виведення на низьку орбіту ракетою" Протон "своїм ходом дістатися і пристикуватися до МКС, але баки не можна буде дозаправляти паливом", - відзначило джерело.

Відзначено, що МЛМ не можна буде в разі завершення експлуатації станції в 2024 році відокремити. Застосування первинних багаторазових баків дозволяло використовувати його в даній якості.

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