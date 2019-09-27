Нова ВР прийняла важливі закони, які забезпечать зріст економіки: банкір

Член ради Національного банку України Василь Фурман прокоментував результати візиту місії МВФ до України.

Ще вчора, коли з'явилась інформація, що МВФ поїхав, місія активно працювала і продовжує роботу в Україні. тобто, за словами Фурмана, комусь було вигідно подати у ЗМІ неправдиву інформацію.

"Та політика, яку сьогодні проводить Національний банк, має зберегтись. Зараз відбуваються реформи, за якими функції регулятора у багатьох сферах переходять до Нацбанку", - заявив експерт.

Останні два роки Україна зростає на 2-3% за рік, чого, на думку банкіра, не достатньо, щоб наздогнати наших сусідів. Він наголосив, що вірить у швидше зростання у найближчі роки, адже нова Верховна Рада прийняла вкрай важливі закони, які мають забезпечити цей зріст, наприклад, закон щодо захисту прав споживачів, заявив Фурман.

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