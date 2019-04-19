19 квітня: інформаційні підсумки дня

ЦВК закликала не псувати бюлетені.

Дебати – Як це було: світовий та український досвід.

В очікуванні дебатів: включення наживо з НСК "Олімпійський".

У звіті спецпрокурора Мюллера викрили Пола Манафорта.

Огляд новин спорту:

- Лунін може залишитись в "Леганесі"

- Зінченко відновив тренування після травми

- Гассієв перейшов до супертяжів

- Ломаченко може зустрітись з Берінчиком.

В Іудеїв починається Песах.

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