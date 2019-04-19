19 квітня: інформаційні підсумки дня

19 квітня: інформаційні підсумки дня189Читати матеріал російською
ЦВК закликала не псувати бюлетені.
Дебати – Як це було: світовий та український досвід.
В очікуванні дебатів: включення наживо з НСК "Олімпійський".
У звіті спецпрокурора Мюллера викрили Пола Манафорта.
Огляд новин спорту:
- Лунін може залишитись в "Леганесі"
- Зінченко відновив тренування після травми
- Гассієв перейшов до супертяжів
- Ломаченко може зустрітись з Берінчиком.
В Іудеїв починається Песах.
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