16 квітня Порєбрік News: в РПЦ назвали причину пожежі в Парижі

Пожежа в соборі Нотр-Дам в Парижі повинен сприйматися як знамення і заклик до покаяння, заявив представник РПЦ при Раді Європі і ЄС ігумен Пилип.

На його думку, подібні події в історії релігії завжди вважалися знаменням, яке спонукає покаятися, звернутися до Бога і виправити життя. "Не думаю, що французи гірше нас, але, якщо ми не будемо дивитися на стан свого духу і виправлятися, то і нас можуть осягати подібні нещастя", - попередив він.

Ігумен Філіп додав, що всередині собору залишилася ікона Володимирської Богоматері, яку подарував патріарх Алексій II під час свого візиту в Париж в 2007 році. Доля цієї святині поки невідома, підкреслив він.

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