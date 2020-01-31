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31 січня • оновлено в 22:44
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15 тисяч гектарів вже знищено: народний депутат про видобуток бурштину

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Народний депутат від партії "Слуга Народу" Дмитро Соломчук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він порівняв Україну та найближчих сусідів - Польщу, Словаччину, Румунію та Болгарію.

"У нас дуже застаріле обладнання, на якому студенти просто не можуть навчатись. Воно не сучасне. На станках, які стоять у ПТУ, вже багато років ніхто не працює. Нам треба піти китайським шляхом, тобто залучити інвестиції, щоб приїхали іноземці, які поставлять сучасне обладнання і навчать нас на ньому працювати", - заявив народний депутат.

Також він дав коментарі із приводу створення конкуренції у сільському господарстві.

"Зараз ніхто не хоче вкладати гроші в овочі, у фрукти, у виноград. Це дуже великі кошти, які довго повертаються. І поки людина не матиме землю у своїй власності, вона не буде готова робити довгі інвестуції", - заявив Солончук.

Народний депутат висловився із приводу використання надрів України, у тому числі видобутку бурштину.

"За всі часи незалежності українці жили за принципом того, що я маю щось знищити, щоб заробити. Ми самі знищили ліси на Поліссі. Самі. Тепер, щоб відновлювати ліси, їх просто потрібно висаджувати. Весна прийде - саджати будемо", - заявив Солончук.

На думку Соломчука, українці вже знищили більше 15 тисяч гектарів своєї землі через видобуток бурштину.

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Дмитро Соломчук
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