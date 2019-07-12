12 липня: огляд останніх новин

12 липня: огляд останніх новин82 Читати матеріал російською
У Росії показово "зменшили" терміни чотирьом кримським татарам.
Затримання кримських татар у Москві.
Чергові навчання в окупованому Криму.
Акція з нагоди дня народження Олега Сенцова.
Через напади тремтіння Ангела Меркель змінила протокол.
Дональд Трамп хочу штучно знецінити долар.
Автомобіль ООН підірвався в Малі.
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