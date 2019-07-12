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12 липня: огляд останніх новин

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У Росії показово "зменшили" терміни чотирьом кримським татарам.

Затримання кримських татар у Москві.

Чергові навчання в окупованому Криму.

Акція з нагоди дня народження Олега Сенцова.

Через напади тремтіння Ангела Меркель змінила протокол.

Дональд Трамп хочу штучно знецінити долар.

Автомобіль ООН підірвався в Малі.

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