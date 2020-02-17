12 кроків по Донбасу в Мюнхені: кому дякувати

Політичний експерт Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим, Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував мюнхенську безпекову конференцію,на якій Петро Порошенко провів 30 зустрічей, і де, за його словами, були скасовані 12 скандальних кроків по Донбасу.

"Порошенко навряд чи може бути уповноваженим, адже в юридичній площині будь які договори укладаються з офіційними особами. Це може бути президент або міністр. Що стосується такого візиту, ту тут інша сторона - психологічна. Порошенко був президентом п'ять років, і у нього ще зберігається певний накал", - заявив Москалюк.

Він висловив сумнів, що європейські політики довірятимуть Порошенкові більше, ніж Зеленському, адже всі знають про рейтинги підтримки цих двох політиків в Україні.

"Я би не став перебільшувати, що от приїхав Порошенко і скасував 12 кроків по Донбасу. Це я кажу при всій повазі до Петра Олексійовича", - додав Москалюк.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!