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11 березня: огляд міжнародних новин

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Огляд міжнародних новин

Brexit розбрату: Тереза Мей втратила підтримку уряду.

Вбивство брата Кім Чен Ина: суд звільнив звинувачену жінку.

В Індії проведуть наймасштабніші в історії людства вибори.

Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай заборонив використання літаків Boeing-737.

Новини України:

- Боротьба з незаконною торгівлею в столиці.

- В Україні дощ зі снігом та сильні вітри.

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