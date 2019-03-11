11 березня: огляд міжнародних новин

11 березня: огляд міжнародних новин187Читати матеріал російською
Огляд міжнародних новин
Brexit розбрату: Тереза Мей втратила підтримку уряду.
Вбивство брата Кім Чен Ина: суд звільнив звинувачену жінку.
В Індії проведуть наймасштабніші в історії людства вибори.
Авіакатастрофа в Ефіопії: Китай заборонив використання літаків Boeing-737.
Новини України:
- Боротьба з незаконною торгівлею в столиці.
- В Україні дощ зі снігом та сильні вітри.
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