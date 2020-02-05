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7 лютого • оновлено в 09:40
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/ Журнал

Українцям подовжили терміни перебування без віз у двох країнах

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Україна затвердила два протоколи з урядами Монголії та Аргентини щодо подовження терміну безвізового перебування у країнах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз.

"Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі", – написав Гончарук.

Ілюстрація. Безвіз

Ілюстрація. Безвіз

антикор

Нагадаємо, раніше Північна Македонія ухвалила проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже за рік українцям доведеться мандрувати до країн Європейського Союзу за новими правилами. Детальніше – у матеріалі.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Отныне украинцы смогут путешествовать" - драить панские толчки теперь называется - путешествовать?
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