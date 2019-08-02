Українцям масово відмовляють у в'їзді до Польщі: що відбувається

У першому півріччі 2019 року на кордоні з Польщею кількість відмов у в'їзді українцям збільшилася на 12%, однак темпи зростання пішли на спад.

Про це свідчать дані Польської прикордонної служби, які опублікував аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Так, точна кількість відмов у в'їзді громадянам України на кордоні з Польщею склала 27 923 випадки, що на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Україно-польський кордон facenews.ua

"Це говорить про те, що ситуація з відмовами у в'їзді громадянам України на кордонах Європейського Союзу стабілізується після більш ніж 50-відсоткового зростання в 2018 році, адже абсолютна більшість всіх відмов у в'їзді в ЄС відбуваються на польському кордоні. Ми очікуємо подальшої стабілізації цього показника", – розповіла виконавчий директор організації Ірина Сушко.

За її словами, різке зростання відмов у 2018 році було прогнозованим, оскільки фактично після початку дії безвізового режиму з ЄС вони перемістилися з етапу отримання візи на етап перетину кордону.

"Насправді, якщо ми візьмемо дані за 2016, до безвізу, додамо відмови у візі до відмов на кордоні і порівняємо з аналогічними даними за 2018, то побачимо, що загальна кількість відмов навіть зменшилася", – звернула увагу Сушко.

Дані за 2016 і 2018 роки Центр "Європа без бар'єрів"

Серед головних причин відмови на в'їзд до Польщі назвали брак документів для підтвердження мети візиту і умов перебування, а також коштів для забезпечення перебування або повернення назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львівській області на україно-польському кордоні водії провели в чергах більше 10 годин.

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