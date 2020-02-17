Українець підкорив вулкан висотою понад 6000 метрів на велосипеді. Фото і відео

Веломандрівник із Одеси Руслан Верін, який продовжує свій шлях через всю Південну Америку, підкорив на двоколіснику висоту 6020 метрів, піднявшись на вулкан Утурунку в Болівії.

Черговим успіхом своєї подорожі по світу він традиційно поділився на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"6020 метрів над рівнем моря чекали мене зовсім поряд. Ночівля в літньому наметі на 6000 пройшла добре: спершу переживав за намет, але коли пориви вітру нічого не зробили з ним, то зрозумів, що він витримає. Та й спальний мішок впорався чудово, не дивлячись на відмінні температурні ліміти", – написав Верін.

Руслан Верін на велосипеді підкорив вулкан Утурунку висотою 6020 метрів Facebook/Ruslan Verin

Водночас він зізнався, що йому було страшно ночувати на підкореній вершині. Веломандрівник переживав не тільки за власну безпеку, але й за спорядження.

"Заснув не одразу: раптом подумав, а якщо мені стане зле від висоти (я ж ніколи не спав так високо), то що робити? Потрібно буде спускатися, але як я зберу намет і всі речі вночі за такого вітру й -20°C ? А якщо вирішу спуститися без речей, то без них і велосипеда, я пішки вночі не перейду декілька десятків кілометрів до селища, і допомогти нікому", – поділився переживаннями Верін.

Руслан Верін на велосипеді підкорив вулкан Утурунку висотою 6020 метрів Facebook/Ruslan Verin

Але все ж він вирішив залишитися на висоті, адже, підкреслив, спускатися вночі – це однозначно ризик померти, тому безпечніше чекати ранку, навіть за гірською хвороби. Хоча, зазначив мандрівник, вранці він прокинувся таким же втомленим, оскільки відпочинок на такій висоті – "явище умовне".

Руслан Верін на велосипеді підкорив вулкан Утурунку висотою 6020 метрів Facebook/Ruslan Verin

"Підбадьорився швидко – мене ж чекав зовсім невеликий підйом – і вершина 6020. Мій намет один із перших зустрічав сонце з-за обрію. Спав у старому кратері вулкана взагалі чудово, ніяк не відчуваючи висоту. Макарони варив трохи довше, але вони приготувалися. Хотів декількома частинами занести багаж і велосипед на пік. Але за звичкою склав намет, речі в сумки, а їх на велосипед і так почав штовхати його вгору", – додав українець, давши зрозуміти, що не збирається зупинятися на досягнутому і що його подорож продовжується.

Руслан Верін на велосипеді підкорив вулкан Утурунку висотою 6020 метрів Facebook/Ruslan Verin

Зазначимо, що вулкан Утурунку, на який вдалося піднятися спортсмену-мандрівнику, це найвища вершина південно-західної Болівії. Руслан Верін припустив, що він перший у Європі, хто підкорив висоту понад 6000 метрів на велосипеді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеський веломандрівник Руслан Верін проїхав по одній з самих небезпечних доріг світу в Болівії (Південна Америка), яку називають дорогою Смерть.

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