Угорщина закрила кордон для України: з'явився список 'червоних' країн

Угорщина з 15 липня посилить карантинні обмеження на кордонах. В'їзд для іноземців з країн з високим розповсюдженням COVID-19 буде закритий.

Про це повідомив глава Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, передає пресслужба угорського уряду. Всі країни розділять на три групи в залежності від ситуації з коронавірусом: зелену, жовту і червону.

В'їзд з "червоної" зони, куди віднесли Україну, буде заборонений. Громадяни Угорщини, які будуть повертатися з таких країн, будуть зобов'язані пройти 14-денний карантин або ж надати негативний результат ПЛР-тесту.

Для угорців та іноземців, які в'їжджатимуть з країн "жовтої" зони, також передбачений карантин або докази у вигляді негативного тесту.

Для "зеленої" зони ніяких обмежень не передбачено. Списки країн планують оновлювати щотижня.

Крім України "червоними" є також Албанія, Боснія і Герцеговина, Білорусь, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія, а також країни Азії, Африки та Південної Америки.

В "жовтій" зоні знаходяться Болгарія, Португалія, Румунія, Швеція, Великобританія, Норвегія, Росія, Сербія, Японія, Китай і США.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України також оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон в зв'язку з пандемією COVID-19.