Названі найбільш фотографовані пам'ятки в світі

Рейтинг найпопулярніших у туристів об'єктів очолила Ейфелева вежа в Парижі.

Проаналізувавши знімки мандрівників за допомогою технології комп'ютерного зору, фахівці сервісу "Облік Mail.ru" склали рейтинг найпопулярніших визначних пам'яток.

Ейфелева вежа

Ейфелева вежа стала найбільш відвідуваним туристичним об'єктом у світі і самим фотографованим. Спочатку вона була задумана як тимчасова споруда, але пізніше стала впізнаваною архітектурною пам'яткою столиці Франції.

Колізей

Фонтан Треві

На другому і третьому місці розташувалися Колізей і фонтан Треві в Римі. Пам'ятник архітектури Стародавнього світу і фонтан в стилі бароко стали візитними картками столиці Італії, вони також залучають мільйони туристів щороку.

Саграда-Прізвище

Собор Паризької Богоматері

П'ятірку лідерів рейтингу закривають Саграда-Фамілія, або храм Святого Сімейства, в іспанській Барселоні і собор Паризької Богоматері в Парижі. На шостому – Йенский міст – міст через річку Сену, розташований на кордоні VII і XVI округу Парижа.

Бурдж-Халіфа

На сьомому місці рейтингу – Пьяцца-дель-Дуомо в Італії, восьме місце займає Міланський собор в Італії, на дев'ятому місці – Бурдж-Халіфа в ОАЕ, на десятому місці розташувалася пам'ятка Санта- Марія-дель-Фіоре, вона знаходиться в італійській Флоренції.

Національна бібліотека в Мінську

У білоруській столиці люблять робити знімки поруч з Національною бібліотекою, костелом Святого Симеона і Святої Єлени, а також в мінському зоопарку. У Баку популярні Нагорний парк, "Полум'яні вежі", а також культурний центр Гейдара Алієва. В Єревані найчастіше фотографують Національний історичний музей Вірменії, Музей геноциду вірмен, "Співаючі фонтани" і Площу Республіки.

Блакитна мечеть

Відзначимо, що в Німеччині найпопулярнішими місцями є Дрезденський Цвінгер, а також пам'ятки Мюнхена – Нова ратуша і Марієнплац. У Туреччині мандрівники воліють фотографувати площу Султанахмет, Блакитну мечеть і Собор Святої Софії - всі ці пам'ятки розташовані в Стамбулі.

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