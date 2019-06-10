У "Борисполі" застрягли сотні пасажирів українського лоукостера: деталі НП

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" більш ніж на 15 годин затримали рейс PQ 7001 Київ – Хургада авіакомпанії SkyUp.

Пасажири повинні були вилетіти до Єгипту нічним рейсом ще в 00:05 10 червня, проте застрягли в аеропорту, передає УНН.

Туристам повідомили, що літак несправний і його повинні замінити, після чого кілька разів переносили виліт. Увесь цей час сотні пасажирів чекали посадки.

Вранці пасажирам повідомили, що замінити повітряне судно може аеробус буковинських аероліній. В аеропорту підтвердили, що є рейс BQ 7001 на Хургаду від компанії Bukovina Airlines, однак відзначили, що немає жодних гарантій, що пасажирів SkyUp на нього посадять.

"Я не можу вам гарантувати, що пасажирів із рейсу SkyUp пересадять на цей літак", – сказали журналістам на гарячій лінії аеропорту "Бориспіль".

"Час відльоту встановлює не аеропорт, а конкретно авіакомпанія. Для уточнення цієї інформації потрібно звертатися в SkyUp", – додали там.

Аеропорт "Бориспіль" pixabay

Як писав OBOZREVATEL, раніше український лоукостер SkyUp уже потрапляв у скандали із затримкою рейсів. Так, у лютому поточного року кілька тижнів поспіль були проблеми з вильотом літаків цієї компанії з аеропорту "Київ" до Єгипту.

Раніше Державна авіаційна служба України надала контактні дані авіакомпаній, за якими можна отримати інформацію від перевізників про затримку або скасування рейсів.

Українців заздалегідь попередили, що в період відпусток будуть проблеми з вильотами, у зв'язку з чим дали кілька порад і рекомендацій для планування поїздки за кордон.

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