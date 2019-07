В Італії прокинувся вулкан Стромболі: загинули туристи. Фото і відео

На острові в південній частині Італії прокинувся вулкан Стромболі, який останній раз викидав лаву в 2009 році.

Про це повідомляє агентство АНСА. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, з вершини вулкана спустилися потоки лави, які налякали туристів. Люди зі страху кинулися рятуватися в морі. В результаті НП одна людина загинула і одна отримала травми.

Скріншот

Вулкан Стромболі Twitter James Attlee

Вулкан Стромболі Twitter Alex Contrera

Вулкан Стромболі Euronews

Вулкан Стромболі Euronews

Вулкан Стромболі АНСА

За даними ЗМІ, вулкан також викидає розпечені камені, звані лапиллами, і колони чорного диму. Виверження Стромболі призвело до пожеж по всьому острову. Відзначається, що в їх гасінні задіяли вертольоти.

При цьому, місцеві екстрені служби заявили про готовність евакуювати тих, хто хоче покинути острів. Вони запевнили, що не розцінюють ситуацію, як критичну.

Вулкан Стромболі Euronews

Вулкан Стромболі Euronews

Вулкан Стромболі АНСА

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57 - Alex Hopson (@TheAlexHopson) 3 липня 2019 р

Tourists are describing the eruption on the Italian island of Stromboli as "enormous." https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/czOJMSsYby - euronews (@euronews) 3 липня 2019 р

Live feed of Stromboli volcano off the coast of Sicily as a larger than normal explosion occurs not long ago. https://t.co/DD7wQnaKPb - Jack McKelvie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@JackMcKelvie) 3 липня 2019 р

#BREAKING : Large eruption underway at Stromboli Volcano in southern Italy . pic.twitter.com/1iCEeomhTc - UA News (@UrgentAlertNews) 3 липня 2019 р

Was out enjoying nice day on Italian sea when the volcano they say "never has big eruptions" had a major eruption. #Stromboli pic.twitter.com/ij5CagZZtd - Ben Meisel (@BenrulesYEE) 3 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на острові Сицилія (Італія) в п'ятницю, 31 травня, почалося виверження найбільшого в Європі вулкану Етна.

