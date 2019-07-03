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/Travel

В Італії прокинувся вулкан Стромболі: загинули туристи. Фото і відео

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На острові в південній частині Італії прокинувся вулкан Стромболі, який останній раз викидав лаву в 2009 році.

Про це повідомляє агентство АНСА. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, з вершини вулкана спустилися потоки лави, які налякали туристів. Люди зі страху кинулися рятуватися в морі. В результаті НП одна людина загинула і одна отримала травми.

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В Італії прокинувся вулкан Стромболі: загинули туристи. Фото і відео

Скріншот

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

Twitter James Attlee

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

Twitter Alex Contrera

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

Euronews

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

Euronews

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

АНСА

За даними ЗМІ, вулкан також викидає розпечені камені, звані лапиллами, і колони чорного диму. Виверження Стромболі призвело до пожеж по всьому острову. Відзначається, що в їх гасінні задіяли вертольоти.

При цьому, місцеві екстрені служби заявили про готовність евакуювати тих, хто хоче покинути острів. Вони запевнили, що не розцінюють ситуацію, як критичну.

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

Euronews

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

Euronews

Вулкан Стромболі

Вулкан Стромболі

АНСА

Як повідомляв OBOZREVATEL, на острові Сицилія (Італія) в п'ятницю, 31 травня, почалося виверження найбільшого в Європі вулкану Етна.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Італія
Тег
вулкан
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