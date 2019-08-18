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/ Travel

Скасування all inclusive в Туреччині: озвучені наслідки

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Скасування системи all inclusive в готелях Туреччини призведе до суттєвих економічних втрат.

"Цією ситуацією скористаються їхні конкуренти, яких чимало". Таку думку OBOZREVATEL висловив провідний експерт на ринку туристичного бізнесу Олександр Новиковський.

За словами експерта, подібні ініціативи озвучуються в цій популярній туристичній країні не вперше. "Існує думка, що, якщо турецькі готелі перейдуть на звичайний стандартний тип харчування – сніданок і вечеря або сніданок, обід і вечеря, - пішовши від так званого all inclusive, то таким чином туристи почнуть більше виходити з готелю. Навряд чи", – запевнив Новиковський.

Готель в Туреччині, ілюстрація

Готель в Туреччині, ілюстрація

Google Images

Він переконаний в тому, що в разі прийняття рішення про скасування all inclusive, цим скористається, перш за все, конкурент Туреччини номер один – Єгипет, а також інші країни з розвиненим туристичним бізнесом.

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Крім того, "багато людей не поїдуть, бо бюджет не буде їм дозволяти", – продовжив експерт. "Можливо, готелі підвищать рівень середнього чека, але при цьому зменшать кількість туристів. Чи виграє від цього країна, інфраструктура і регіон – складно прогнозувати", – зауважив він.

Разом з тим Новиковський спрогнозував, що "більша частина готельєрів виступить проти" такого рішення.

Як писав OBOZREVATEL, турецькі торговці, які працюють в курортних містах, вимагають від влади країни змінити стандарти системи all inclusive в готелях. Вони скаржаться на "жебраків" туристів, які сидять в номерах, не їздять на екскурсії і майже нічого не купують в магазинах.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив сімейний туризм
Особа
Олександр Новіковський
Місце
Туреччина
Тег
туристы
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