Среди деревьев-экзотов, растущих на Сардинии, - пробковое дерево. Его плантации играют большую роль в виноделии всей Италии: 80% натуральных пробок, предназначенных для укупорки бутылок вина, производится на Сардинии.

Ареал распространения этого вечнозеленого дерева (вид рода - дубовые, семейство буковые) в мире довольно ограничен, в основном это приморский пояс западного Средиземноморья. Попытки культивировать пробковый дуб в других местах, например, в Крыму, удались лишь наполовину: посадки прижились, но промышленного значения не имеют.

На Сардинии же пробковый дуб чувствует себя превосходно, особенно на северо-востоке, в провинции Галлура. Ему подходит и высота горных массивов - 400-500 метров над уровнем моря, и климат, по большей части засушливый, и почвы. Здесь высажены руками человека целые леса пробкового дуба.

Это дерево - долгожитель, оно и в 150 лет дает превосходный урожай - качественную кору, которая, прежде чем превратиться в винную пробку, проходит сложный процесс обработки. Этим занимаются на фабриках, работающих в ряде коммун провинции.

После того как кору очень деликатно, чтобы не повредить ствол, отделяют от дерева, ее полгода высушивают на воздухе, затем вываривают и дезинфицируют. Далее следует самый ответственный этап - сортировка. Лишь половина проходит конкурс "Мисс винная пробка". Остальная часть тоже идет в дело, но для других целей, например, на изготовление паркета, сандалий, спасательных морских поясов или же на создание разнообразного декора.

Пласты коры, отобранные после сортировки, режут поперек волокон на длинные полосы. Их отбеливают перекисью водорода и, наконец, вырезают пробки.

Но есть еще один этап - чтобы пробкой было легче укупорить бутылку, ее покрывают слоем парафина или силиконового воска. Теперь пробка может начинать свою, зачастую очень долгую, жизнь - ведь такой экологически чистый, живой материал обычно служит для вин, предназначенных для длительного хранения.

Этот продукт достаточно дорогой. В себестоимости винной бутылки он в среднем занимает 5%. Цена одной пробки - 20-30 евроцентов. На производство самой дорогой пробки идет филе дуба. Ее стоимость - 1,5 евро за штуку.

Но ведь и затраты на производство корковой пробки немалые. Надо учесть, что съемная зрелость коры наступает только на 15-20 году жизни дерева. И снимают кору только один раз в 9-10 лет.

Интересно, что до 17-го века производители держали вино в бочках, а в бутылках подавали только к столу. Позже, когда вино стали хранить в стеклянных бутылках, появилась потребность их запечатывать. Изобретателем пробки из коры пробкового дерева стал монах бенидектинец по имени Пьер Периньон.

В 1891 году была создана первая дешевая пробка, которая представляет собой продукт из спрессованной крошки коры пробкового дерева, так называемый агломерат. Такая пробка популярна у виноделов и в наши дни.

Конечно, корковая пробка - особа довольна капризная и не без недостатков.

Иногда она портит вино из-за того, что в ней содержится трихлоранизол (ТХА) -вещество, которое образуется на поверхности пробки под воздействием хлора, используемого для ее обеззараживания. ТХА придает вину "запах пробки". По данным производителей пробки, из-за пробковой болезни в мире "умирает" 1 процент вин. Виноделы же говорят, что этот показатель достигает 15 процентов.

В некоторых странах, например, в Англии, есть правило: если покупатель обнаружил дефект у купленного товара, он может вернуть его в магазин и получить при этом ту цену, которую он заплатил, в трехкратном размере. Причем торг здесь неуместен: покупатель всегда прав, тем более, что порог чувствительности к ароматам у каждого свой.

Есть несколько альтернатив корковой пробке - винтовой алюминиевый колпачок с прокладкой, пластиковая и стеклянная пробки. Их начали применять, пока в небольших объемах, в ряде стран.

Но первенство держит и, вероятнее всего, еще долго будет держать корковая пробка.

Ведь только благодаря такой натуральной пробке вино в стеклянной бутылке "дышит". А значит, - живет.